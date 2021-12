“En el momento que pasó todo esto (la desaparición de Allison) me liquidaron. Yo guardé la platita para que si en algún momento Allison volvía poder pagarle los psicólogos y todo lo que necesitara, pero se dio otra situación y entonces con esa platita empecé a montarme el negocio. La hija de mi exjefa tiene una zapatería y boutiques, entonces me ayudó a conseguir los contactos en Estados Unidos y ahora yo tengo mi boutique. Siempre la soñamos juntas, pero ahora hay días en los que yo no vengo a trabajar porque mi estado de ánimo no está bien, por lo que le pido ayuda mi hermana, ella siempre está conmigo, pero son altos y bajos. Hay días que no me siento nada bien y no vengo, pero en otros que mi mamá me dice que me tengo que levantar y venir a trabajar porque soy yo la que tengo que estar ahí. Muchas veces lloro en la tienda, las clientas llegan y me encuentran llorando, pero yo siento que es algo con lo que una tiene que vivir toda la vida”, explicó.