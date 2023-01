Pareja de tráficos suspendida del cargo por tres meses ante denuncia por presunta dádiva

Una pareja de oficiales de tránsito estará tres meses suspendida del cargo como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra por el Juzgado Penal de Quepos. Ambos fueron detenidos el 11 de enero en una calle de Parrita, minutos después de que al parecer cobraron una dádiva.

Además de la suspensión del cargo, deberán mantener domicilio fijo y abstenerse de contactar por cualquier medio al denunciante y testigo.

Se trata de una mujer de apellidos Chaves Sánchez, de 35 años y un hombre apellidado Vega Brenes, de 43, a quienes se les investiga por el presunto delito de concusión, bajo expediente el 23-000016-0072-PE.

Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), sede Quepos, este caso se inició tras una denuncia interpuesta el pasado 23 de diciembre.

De acuerdo con el denunciante, él circulaba en su carro por Jacó de Garabito, donde los imputados se encontraban en el ejercicio de sus funciones como oficiales de tránsito. En apariencia, luego de atender la señal de alto y de dar positivo en un examen de alcohol en sangre que le realizaron, lo habrían inducido a dar una dádiva, con la finalidad de anularle una boleta de citación.

Luego de realizar la boleta, aparentemente le dijeron que si entregaba ¢100.000 la eliminaban, por lo que el ofendido les indicó que en ese momento no tenía el dinero, pero que tenía botellas de licor en la casa y les podía entregar algunas. Al parecer los oficiales estuvieron de acuerdo con la supuesta dádiva de licores y una suma adicional en efectivo.

Chofer alcoholizado entregó 5 botellas de licor y ¢70.000 a Policías de Tránsito para evitar multa

Por lo anterior, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección funcional de la Fiscalía los detuvo en una vía pública del centro de Parrita, luego de concretarse el trato. En la diligencia judicial se les decomisó dinero en efectivo previamente marcado y prueba relevante para la investigación.

En junio del año pasado otros tres tráficos fueron detenidos en barrio México, San José, cuando una conductora los denunció ante el OIJ porque uno de los oficiales presuntamente le habría solicitado dinero para no realizarle una boleta de infracción y no quitarle el vehículo en el que se transportaba, ya que ella no portaba licencia.