“Me metió a un charral y bajó mi blusa, me tenía acostada ahí y estaba encima mío. No tenía ningún arma, la fuerza era con sus manos, no me pidió nada de valor, no me asaltó, solo me decía que me callara o me iba peor. Cuando vio a uno de los señores que me auxiliaron que se acercaba me pegó en la cara y salió corriendo”.