OIJ recaba pruebas sobre robo de 264 vacunas contra covid-19 en clínica de Alajuela

Las vacunas desaparecieron de un refrigerador en la clínica de la CCSS en San Rafael, Alajuela. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Unidad de Investigación y Seguridad y de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social comenzaron este jueves a recabar pruebas sobre el robo de 264 vacunas contra covid-19, marca Pfizer, en una clínica de Alajuela.

“Esperamos que la investigación aclare el hecho lo más pronto posible”, declaró la doctora Tatiana Sánchez Morales, directora en ejercicio del área de salud de Alajuela sur.

“Es doloroso que esto sucediera en nuestra área de salud, somos los más interesados en que se conozca la verdad y se llegue a las últimas consecuencias” recalcó.

El hurto lo descubrieron los funcionarios del centro de salud ubicado en San Rafael de Alajuela, el miércoles por la mañana, cuando hallaron vacío el refrigerador donde guardaban 44 frascos o viales que alcanzan para 264 dosis.

El costo del cargamento robado es de al menos $3.168 (casi ¢2 millones al tipo de cambio actual), dado que el país pagó $12 por cada vacuna comprada a Pfizer.

Una de las principales preocupaciones es que las dosis deben permanecer en cadena de frío, es decir, entre 2 y 8 grados centígrados. Una vacuna que no cumpla estas temperaturas corre el riesgo de alterarse en su eficacia y su efectividad, y representar un riesgo para la salud del usuario.

Por esa razón, la CCSS recomienda no aceptar ofrecimientos de venta de vacunas en la calle o en lugares no autorizados pues, si se trata de dosis robadas, podrían no ser efectivas.

Cualquier persona puede denunciar a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645 o bien al correo: ciss@ccss.sa.cr