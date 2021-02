“Acto seguido la afectada le pregunta a T.V.:, ‘¿por qué me enseña eso?’ T.V. respondió: ‘qué es esto, para qué se usa eso, cómo se pone’. En ese momento la víctima molesta le dijo: ‘no me enseñe eso, para qué me lo muestra, hasta indebido es que usted ande con eso en el trabajo. A mí no me interesa’”.