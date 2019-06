“Cuando pasaba, mi hermano siempre me gritaba para saludarme, me decía ‘Dios lo acompañe’. Hoy (el día de los hechos) cuando venía bajando en bicicleta le grité varias veces y no me contestó, por lo que abrí un portillito y lo encontré muerto. Siempre le llevaba un litro de leche. Me devolví hasta un punto donde había señal y llamé al 9-1-1. La última vez que lo vi fue a las 5:30 a. m. Vivía solo desde hace tres años y medio”, dijo el pariente en aquel momento.