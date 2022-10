Mecánico acusado de matar a su pareja era celoso y manipulador, dice Fiscalía en juicio por feminicidio

El juicio en contra de un mecánico de apellidos Taborda Candelo, acusado de asesinar a su pareja, Sonia María del Socorro Durán Abarca, en una vivienda en el Carmen, Cartago, empezó este miércoles con aseveraciones de la Fiscalía, que lo describen como celoso y manipulador.

El fiscal Mario Quesada Sáenz leyó la acusación donde le atribuye a Taborda el femicidio de Durán, de 56 años. Según el Ministerio Público, la mujer estaba en su casa el 12 de agosto del 2021, momento en que el acusado con ‘desprecio hacia la vida de su pareja y sin justificación alguna’ la asesinó con un cuchillo.

“La causa de muerte fue una herida punzocortante en tórax, con laceración pulmonar derecha, concluyendo que la muerte fue homicida desde el punto de vista médico legal. Estos hechos, a criterio de esta representación, concluyen un delito de femicidio”, dijo el fiscal.

Quesada añadió que la fallecida tuvo una relación con la víctima durante unos 11 meses previo a su muerte, en donde convivían en la misma casa. En ese lapso el imputado tuvo ‘actos de celos, manipulación y control sobre la mujer, ya que ella en muchas ocasiones le dijo que se fuera de la vivienda pero siempre hizo caso omiso’.

La abogada defensora enfatizó que el acusado no tenía ningún problema en que se divulgara su imagen durante el proceso. (Foto suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

La defensora pública del implicado, Jeimy Hernández Rojas, informó al Tribunal al iniciar la audiencia, que su representado tiene la intención de declarar ‘para que se esclarezcan los hechos’, pero solicitó que su testimonio se conozca hasta este próximo jueves, porque Taborda, de nacionalidad colombiana, es un adulto mayor de 66 años y se sentía cansado.

“Mi representado es un adulto mayor que salió de su celda muy temprano y desde las 4 a. m. estaba listo, es importante indicar que no pudo almorzar por estar en celdas con otros detenidos y por el estrés; él considera rendir su declaración, pero la defensa solicita al tribunal plantearlo mañana (jueves) por las condiciones del cansancio, calor, la hora y por lo extenso de la declaración”, explicó la jurista.

El Tribunal está integrado por los jueces Franklin Ramírez Montero, Magaly Orue Tivera y María Mayli Chavarría Brenes, quien preside. Está previsto que declaren seis testigos, entre familiares de la ofendida y vecinos.

Guiselle Durán Abarca, hermana de la fallecida y su hija Angie Fernández manifestaron que esperan justicia para que el acusado no quede libre y para que otras mujeres no pasen por situaciones similares y caigan en las manos de ‘hombres como él’.

“Esperamos que no se convierta en una estadística más, nada de lo que suceda nos va a devolver a mi tía Sonia; sin embargo, la justicia puede hacer la diferencia en que más mujeres no pasen por lo mismo. Ha sido muy doloroso, uno no se explica cómo un hombre porque una mujer no lo quiere ya tiene que eliminarla”, comentaron las parientes.

Familiares de víctima de femicidio piden justicia para que más mujeres no vivan lo mismo. (Foto suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

La tragedia

El 12 de agosto de 2021, la hija de Sonia Durán Abarca, Kimberly Quesada, fue a buscarla a su casa en el Carmen Cartago ante la falta de comunicación con su madre, pues el miércoles 11 de agosto se despidió de ella a eso de las 10 p. m. pero a la mañana siguiente le escribió y no tuvo respuesta.

Al llegar intentó abrir con las llaves que tenía de la vivienda, pero la puerta estaba bloqueada, por lo que pidió ayuda. Una vez adentro, hizo una revisión y en una de las habitaciones encontró a su mamá fallecida.

Ese mismo día, Taborda fue localizado en la misma propiedad. Tenía heridas de arma blanca en ambos brazos, tórax y abdomen, por lo cual requirió hospitalización.

Sonia Durán tenía 56 años y sus allegados la recuerdan como una persona alegre y luchadora. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

“Ella (Durán) nunca le dijo a él (Taborda) que se viniera a vivir con ella, sino que él llegó un día a dormir, se empezó a traer la ropa y se quedó. Ella me decía que estaba molesta porque no quería juntarse con nadie (...)”, manifestó su hija Kimberly Quesada días después de los hechos en entrevista con La Nación.

“Incluso, ella me dijo que el lunes (9 de agosto) le pidió que se fuera y le alistó las cosas, él le dijo que se iba a ir al día siguiente, pero no fue así, más bien se tomó el tiempo de planear todo esto, porque hasta avisó en el trabajo que no iba a ir porque tenía una orden sanitaria, cuando todo era mentira”.