‘Me tratan demasiado bien’ en el hotel, dijo María Luisa Cedeño a amiga antes de morir asesinada

'Me tratan demasiado bien' en este hotel dijo María Luisa Cedeño El audio de la doctora asesinada en el Hotel La Mansion Inn evidencia que ella no estaba preocupada por la seguridad del lugar

“Me tratan demasiado bien (...). Me traen agüita, me traen trago, me traen todo, le traen agüita a Mafalda (la perrita), me traen fresas, me traen piñita, o sea no tenés una idea de lo chiva que está la chineazón aquí”.

Estas fueron las palabras de María Luisa Cedeño a una de sus mejores amigas horas antes de morir, cuando se encontraba hospedada en el Hotel La Mansion Inn, en Quepos de Puntarenas. Ella ingresó el 19 de julio del 2020 y fue asesinada la noche del 20, un día después encontraron su cuerpo envuelto en una cobija, ensangrentado y con varios golpes.

La voz de María Luisa se escuchó por primera vez este jueves en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, durante las declaraciones de una amiga de Cedeño, de apellido Vargas. Fue del WhatsApp de esta última que se extrajo el audio que se ofreció como prueba a los jueces.

“Me ha encantado, estoy super chineada, estuve hablando con el bartender y con el asistente del dueño”, había dicho Cedeño, quien contó a su amiga que aunque el hotel se veía un poco descuidado, “este lugar es como lo que ocupaba, está muy chiva”.

Vargas dijo a los jueces que ella estaba en Santa Teresa ese fin de semana, y Cedeño quería despejarse en la playa, pero no le daba tiempo de ir hasta Santa Teresa por una cirugía programada en su trabajo como anestesióloga. Debido a esto, optó por hospedarse en Quepos para estar más cerca de San José.

El dueño del hotel, Harry Bodaan, así como Teodoro Herrera y Luis Carlos Miranda son los tres imputados por este caso, el cual se procesa por los presuntos delitos de homicidio calificado y violación calificada.