“Antes se hablaba del nuevo Código Penal de 1998 y se aplicaron diferentes modificaciones. Algunas de ellas no han sido todo lo eficientes que se esperaban. Para mencionarle una, que hemos notado que no ha sido tan buena, es la audiencia preliminar. Es algo que hay que repensarlo y, si podemos hacer una modificación para que no se alarguen los asuntos, hay que buscar implementarla, siempre que se resguarde el debido proceso”.