“Estoy asombrado de por qué ella es sospechosa de peculado (...). Ella no tiene ninguna responsabilidad en el caso penal y no me parece que se le haya tenido que indagar por haber pagado parte del crédito y por tomar $16.000 del préstamo de $8 millones para cancelarle una cuenta a Juan Carlos Bolaños”, afirmó Vargas.