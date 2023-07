Juicio contra Manzanita se vuelve a retrasar

El juicio contra una banda liderada por Dennis Iván Cabrera Espinoza, presunto líder narco conocido como Manzanita, continuará suspendido hasta tanto se resuelva una nueva consulta judicial de constitucionalidad presentada ante la Sala IV, referente a la conformación del Tribunal que analiza el caso.

Aunque el debate estaba programado para iniciar este jueves a las 8:30 a. m. en la Jurisdicción Especial de Delincuencia Organizada (JEDO), en San José, el debate se demoró porque el Tribunal debía resolver una recusación.

Simón Angulo, defensor de dos imputados relacionados con legitimación de capitales, había dicho a La Nación que el fiscal José Pablo Jiménez presentó dos recusaciones contra tres de los cuatro jueces que conforman el Tribunal. La recusación es una solicitud para apartar a uno o varios jueces del proceso.

Angulo indicó que una de las recusaciones fue presentada contra dos jueces, Virginia Valverde Delgado y Freddy Calderón Chaves, quienes enviaron una consulta de constitucionalidad de un artículo de la Ley de Creación de la JEDO, al argumentar que podría haber tratamiento desigual de los imputados, según la jurisdicción en que se realicen los juicios.

La Teja informó el 19 de julio que la consulta no fue admitida en la Sala Constitucional porque “el tribunal consultante no emplazó a las partes del proceso, ni dispuso la suspensión del proceso en la resolución en cuestión. Por todo lo expuesto, este proceso carece de las formalidades requeridas por ley; y lo procedente es declararlo inevacuable”.

La otra recusación era contra un juez, quien al parecer ya había sido fiscal en este mismo expediente.

El Poder Judicial respondió este viernes que las recusaciones fueron rechazadas y que, al integrar nuevamente el Tribunal, “indicaron que se va a presentar una formal consulta judicial de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, por lo cual se suspendió el procedimiento para dar audiencia a las partes y se le va a dar audiencia a la Procuraduría General de la República”.

“Casos como este, cuando hay recusación, la misma la conoce el Tribunal cuyos jueces son recusados, ellos pueden aceptar o no la recusación. Si dicen no, es decir, no la aceptan, otro Tribunal conoce de la recusación y resuelve si procede o no”, precisó.

Nueva suspensión

Anteriormente, el juicio ya estaba programado para iniciar el 19 de julio, pero las dudas constitucionales provocaron su suspensión. En un momento previo ya se había pospuesto cuando la Fiscalía pidió que se analizara su inclusión en la JEDO, la cual finalmente fue aceptada.

La legislación establece como delincuencia organizada un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo, y actúe con el propósito de cometer uno o más delitos graves.

Al realizarse en esta jurisdicción especial, el proceso contará con jueces, fiscales y abogados defensores especiales. Además, cada etapa tendrá plazos más amplios.

El debate se realizará por los presuntos delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y el homicidio de un menor de edad ocurrido en el 2018, en León XIII de Tibás.

Manzanita y otras 12 personas fueron arrestadas el 13 de octubre del 2020, luego de 14 allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Once de las diligencias se ejecutaron en León XIII, y las otras tres en Turrúcares de Alajuela, San Isidro de Heredia y Santo Domingo.

En la ciudadela León XIII, los policías allanaron una llamativa mansión negra de cinco pisos construida por Manzanita, con grandes lujos como gimnasio, dos jacuzzis, amplias habitaciones y una azotea con área social.