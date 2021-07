“El miércoles 28 de octubre de 2020 me enteré que al día siguiente debía celebrar un matrimonio de dos varones. Soy cristiana practicante, perteneciente a la Iglesia Evangélica, lo que me impide realizar el acto asignado. Desde el momento en que me entero del cometido –un día antes de la boda– hablo con la jefatura, le explicó mi condición y le señalo que tengo derecho a la objeción de conciencia, en virtud de mi creencia religiosa”, dijo la accionante a los magistrados, según el voto 2021-005497 de la Sala Constitucional.