“Sé quién soy, tengo una consciencia limpia. Me siento mal esta semana por haber tomado tanto espacio en redes sociales y la prensa nacional. Soy un invitado en este hermoso país y no quiero ser una distracción, no es justo. Por ello he decidido renunciar a mi puesto en el Herediano”, comentó David Patey el 14 de marzo de 2018 al dejar su puesto.