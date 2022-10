Ganadero denuncia presunta intervención ilegal de agente judicial en caso de robo de reses

Un ganadero presentó una denuncia ante asuntos internos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra un agente que labora en la delegación de ese cuerpo policial en Santa Cruz, Guanacaste. La queja, de la cual La Nación tiene copia, es por los presuntos delitos de coacción, concusión y exacción ilegal.

De acuerdo con el denunciante, él fue víctima de robo de ganado el 13 de setiembre de este año, cuando le sustrajeron 33 reses bovinas de un terreno que alquilaba en el poblado de San Pedro de Santa Cruz. Al acudir ante las autoridades a denunciar la situación, le asignaron el caso a un agente de apellido Guevara, quien junto con sus compañeros se encargó de las diligencias iniciales.

El ganadero aseguró que, a los minutos de poner la denuncia, se enteró por información de conocidos y desconocidos que los animales robados serían subastados en Cañas, por lo que de inmediato alertó a los investigadores. De esta forma, lograron recuperar 18 reses.

Poco después, le alertaron de otra subasta, esta vez en Tilarán; sin embargo, ahí solo se recuperaron tres animales. A raíz de las intervenciones en las dos ventas por oferta, se pudo determinar que, al parecer, uno de los responsables del robo era un hombre de apellido Díaz, quien fue indagado y, en la actualidad, cumple con las medidas cautelares de firmar una vez al mes en la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz y, en caso de querer vender ganado, hacerlo de manera personal y no mediante terceros.

Por medio de su oficina de prensa, el Ministerio Público informó de que “el pasado 4 de octubre, recibió por parte del OIJ la causa 22–001528–0800–PE, seguida contra una persona de apellidos Díaz, por el presunto delito de robo agravado”.

La institución agregó que, de momento, no hay más personas implicadas. Sin embargo, este medio sabe que como parte del proceso se indagó a otro sujeto, apellidado Rojas.

Un hombre denunció el robo de 33 reses y, a partir de la investigación de este caso, acudió a asuntos internos del OIJ por una acción irregular que, según él, cometió un agente judicial. Foto con fines ilustrativos/ Archivo (Cortesía MAG)

¿Por qué se acudió a asuntos internos del OIJ? Copiado!

La situación que desencadenó la denuncia ante asuntos internos del OIJ se registró el 14 de setiembre anterior, cuando de acuerdo con el denunciante, quien además de la ganadería se dedica al comercio, recibió una llamada telefónica del agente Guevara.

“Me dijo (el agente) que fuera al OIJ de Santa Cruz, pero después me dijo que mejor fuéramos a un bar, cuando llegué, ni me bajé del carro y el agente me dijo que el principal sospechoso (del robo de ganado) me ofrecía ¢8 millones para que retirara la denuncia (...), yo le dije que no, no me parecía correcto y me negué”, precisa el documento de la queja tramitada ante la Policía Judicial, en su sede de San José.

El hombre agregó que lo sucedido “me ha quitado hasta el sueño y la paz” y que lo ha hecho sentir “inseguro y deprimido”. “En manos de quién estamos con este tipo de funcionarios judiciales”, reprochó en el trámite judicial el ganadero, quien es asesorado por el abogado Melvin Reyes.

De acuerdo con el litigante, la situación es preocupante, por lo cual ha seguido de cerca el caso de su cliente, ya que a su criterio debe combatirse la corrupción en cualquier institución. En la denuncia se precisa que, en apariencia, Guevara es hermano del padre biológico de Díaz, por lo que pidió que se le aparte del caso del robo de ganado y se le investigue por las anomalías en las que pudo haber incurrido, con el fin de que se tomen las medidas correspondientes.

Además, el ganadero también pidió que la causa de sustracción de reses, la cual a su criterio lleva un proceso muy lento hasta ahora, sea tramitada por otra delegación del OIJ, para que haya imparcialidad.

Un dato que aportó el hombre en su denuncia es que, apenas un día después de que, supuestamente, se diera el encuentro con Guevara, a uno de sus negocios llegó Díaz y “casi llorando” le pidió que quitara la denuncia y que, a cambio, le daría el monto de dinero que quisiera.

Se le consultó a la Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, sobre la causa en asuntos disciplinarios, pero al cierre de edición de esta publicación, a las 8 p. m. de este miércoles 19 de octubre, la consulta seguía en trámite.

El robo de ganado Copiado!

La problemática del robo de ganado no es nueva. Estadísticas del OIJ reflejan que en 2020 se recibieron 863 denuncias por robo de ganado, mientras que el año pasado bajaron a 823. La mayor cantidad de trámites ingresaron los lunes, entre las 6 a. m. y las 8:59 a. m.

Además, en junio pasado, la Policía Judicial detalló que “la preferencia (de los ladrones) siempre va a ser por el ganado especial para la carne. Son muy pocos los casos de robo de ganado para producción de leche”.

También, se ha demostrado que “en las zonas rurales o alejadas (de la ciudad) se da mucho este tipo de actividad comercial (ganadera)”. Incluso, la Memoria institucional de la Policía Judicial establece que los 10 cantones donde más se registra el delito de robo de ganado son: San Carlos, Pococí, Upala, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, Los Chiles, Cañas, Buenos Aires y Santa Cruz.