“Nosotros como familia estamos más unidos que nunca, a mi hermano no lo vamos a dejar solo, Él cuenta con los hermanos, mis tías, mi papá, mis sobrinos, mis hijos, todos estamos anuentes a dejar a mi hermano con el cuidado de quién esté dispuesto a cuidarlo. No sabemos cómo habrá tomado la noticia porque él lo que quería era salir pero habrá que explicarle, no sabemos cómo lo ha tomado pero también nos había dicho que él estaba dispuesto a aceptar lo que le impusieran hoy”, manifestó.