Fiscalía investiga a futbolista Jeikel Venegas por presunto abuso sexual

El Ministerio Público confirmó que investiga al futbolista del Club Sport Cartaginés Jeikel Venegas McCarthy por el presunto delito de abuso sexual contra persona mayor de edad.

Las pesquisas se realizan en la Fiscalía Adjunta de Cartago desde el 2022 bajo el número de expediente 22-000079-1360-PE, sin embargo por estar en una etapa procesal privada la institución no brindó más información.

En declaraciones a CRHoy, el futbolista negó los cargos.

“Yo estoy enterado de eso pero es algo que es muy falso. Se los voy a decir clarito: yo no he cometido ningún delito de nada. Estoy muy tranquilo, es algo que me quieren hacer un daño pero igual es algo que se va a resolver este mes, entonces estoy muy tranquilo con eso”, indicó.