Consultada Emilia Navas sobre este proceso dijo: “por ley sobre los procesos disciplinarios no puedo hablar sobre el fondo del asunto, pero cuando uno encuentra una situación que uno considera que no es regular, estoy en la obligación de ponerla en conocimiento de los órganos disciplinarios para que hagan la investigación y determinen si existió o no negligencia o si existió o no alguna irregularidad”.