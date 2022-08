Estafadores sustraen ¢54,9 millones de cuenta de Comité Cantonal de Deportes de Corredores

Una llamada telefónica de delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) desencadenó una estafa por ¢54,9 millones en perjuicio del Comité Cantonal de Deportes de Corredores, Puntarenas, según consta en el acta de la sesión ordinaria 113 del Concejo Municipal del cantón del 18 de julio anterior.

En dicho documento se precisa que el viernes 15 de julio de este año, la tesorera del Comité recibió una llamada telefónica en la que un presunto trabajador del Sicop le indicó que debían realizar un proceso personal de incorporación en el sistema, para que ella figurara como proveedora, y fue así como tuvieron acceso a su cuenta bancaria, la cual estaba conectada con la del Comité Cantonal de Deportes.

“Utilizando Internet Banking Corporativo lograron sustraer un total de ¢54,9 millones. Además, cobraron ¢10.800 en comisiones por depósitos hacia otras entidades bancarias en un total de 28 transferencias por diferentes montos. Lo anterior se produjo porque ella es una de las autorizadas en la cuenta de este Comité por ejercer el cargo de tesorera”, precisa el acta.

Dentro de la narración de los hechos consta que por lo sucedido se bloquearon las cuentas, se puso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero describen el proceso como “largo y lento”. Asimismo, los miembros de la Junta Directiva del Comité sostienen que el banco nunca notificó a la mujer de las transferencias.

“Nosotros, como Junta Directiva, asumiremos nuestra responsabilidad y haremos hasta lo imposible por tratar de solucionar las cosas de la mejor manera, pero como ente adscrito a esta municipalidad acudimos ante ustedes para que el Departamento de Asesoría Legal de este municipio nos ayude a plantear un reclamo administrativo ante la entidad bancaria correspondiente (Banco Nacional), por no haber recibido ningún tipo de alerta o notificación que nos hubiera dado el espacio para reaccionar oportunamente y haber congelado las cuentas a tiempo.

“Además, hasta el momento, desconocíamos que el usuario de la compañera tenía la potestad de generar esos permisos y hacer cambios de límites en los montos de transferencias permitidas por día”, precisa el acta.

Durante la sesión del Concejo Municipal, la tesorera lamenta ser víctima y dijo que fue “mala suerte” que por medio de su usuario los estafadores tuvieron acceso a la cuenta del Comité.

Los estafadores se hicieron pasar por falsos funcionarios del Sicop y así lograron obtener datos acerca de la tesorera del Comité Cantonal de Deportes de Corredores, quien tenía su cuenta personal ligada a la del grupo. (Shutterstock)

Estafa de larga duración

“Me entretuvieron durante seis horas al teléfono, supuestamente, haciendo trámites para la incorporación de mi negocio y durante ese tiempo lograron sustraer los dineros de la cuenta. Cabe mencionar que no solo fue esa cuenta (la del Comité), sino que también de las cuentas personales del Banco Nacional de Costa Rica fueron sustraídos dineros de tarjetas de créditos y lo demás que tenía (...).

“Desde el momento en que me sucedió esto no he tenido paz, no he tenido vida, pero no hubiese querido que algo así pasara, pero realmente no me di cuenta, fue una planificación, una investigación que me hicieron desde antes e hicieron que llegara a este punto”, explicó la víctima de los delincuentes.

El tema de la estafa trascendió este miércoles 10 de agosto, luego de que la seccional de la la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dentro Municipalidad de Corredores difundiera el acta del Concejo Municipal.

Precisamente, los representantes sindicales consideran que hubo una aparente falta de supervisión y que lo sucedido genera “gran incertidumbre sobre la buena administración, el resguardo y control que existen sobre los recursos públicos” del ayuntamiento.

Otros casos graves

El 17 de marzo pasado la Municipalidad de Alajuela denunció que, por medio del falso funcionario bancario, les sutrajeron ¢45 millones de dos de sus cuentas bancarias.

Esa misma semana trascendió que un estafador llamó al presidente de la Junta de Educación de la escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís, en el poblado de Cuesta Chinchilla de San Rafael de Oreamuno, Cartago y, al parecer, mediante un timo electrónico que es investigado, saqueó la cuenta en la que se almacenaba el dinero de la institución destinado a alimentación, transporte, ayudas y mantenimiento.

En total, el monto sustraído fue de ¢70 millones, según reveló Víctor Hugo Orozco Delgado, director regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la Vieja Metrópoli, quien precisó que la estafa se registró el pasado 21 de febrero.