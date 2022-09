Estafadores roban ¢60 millones al Colegio Superior de Señoritas con llamada de tres horas

El Colegio Superior de Señoritas se encuentra en el distrito Catedral, del cantón central de San José. (Rafael Pacheco Granados)

En una llamada fraudulenta que se extendió durante tres horas, la Junta Administrativa del Colegio Superior de Señoritas perdió ¢60 millones de su cuenta bancaria, dinero con el que pagaba el salario de algunas de sus trabajadoras. Los hechos fueron denunciados por Joseline Vanessa Méndez, quien funge como presidenta de la junta, el pasado lunes 12 de agosto, ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Méndez explicó a La Nación que el presunto fraude se dio debido a que la antigua presidenta de la junta, de apellido Pérez, quien mantenía acceso a las cuentas de este órgano en el Banco Nacional (BN), fue víctima de una estafa telefónica.

No obstante, asegura Méndez, esto no debió ocurrir, porque “cuando cambió la junta (el pasado 25 de mayo de 2021), mediante un oficio del Ministerio de Educación (MEP) pedimos al banco que elimine a las personas anteriores y deje solamente a la presidenta entrante y al contador”, puntualizó la entrevistada. Por motivos que se desconocen, este proceso no se cumplió.

Los ¢60 millones extraídos de la cuenta de la junta en el BN fueron depositados a 33 personas diferentes, de las cuales se conocen los nombres y números de cédula, según detalló Méndez.

“El contador descargó un informe de la cuenta y vio los movimientos extraños. En la cuenta del Banco Nacional nosotros teníamos el dinero de Panea (Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente), eran ¢69 millones aproximadamente, pero había un superávit acumulado de varios años, por eso ese monto tan alto. Don Gilberto Saborío me llamó y me dijo ‘la cuenta ha sido víctima de fraude’.

“De esa cuenta la única transferencia que se hacía era pago de las cocineras y se hacía por cheques. Don Gilberto investigó con la antigua administración y halló que la señora fue víctima de fraude, ella estuvo por más de tres horas con una persona al teléfono, le dijeron que eran de una municipalidad. A través de esa señora hicieron las transferencias”, explicó la entrevistada, sin detallar el contenido de la conversación o cómo engañaron a la anterior presidenta de la junta.

Méndez aclaró que el dinero sustraído no tenía un rubro específico como destino, sino que, al ser un superávit, pretendían utilizarlo para renovar ciertos utensilios del comedor escolar. La cuenta quedó con un saldo final de ¢9 millones, “porque hasta ese momento se activó la alerta de fraude del banco y se bloqueó la cuenta”, puntualizó.

La presidenta de la junta aseguró que en la denuncia impuesta ante el OIJ se solicitó investigar a la antigua presidenta, para determinar su papel en el suceso.

“Nosotros pedimos que también se investigue al banco, porque nos parece una omisión de procesos que mantuvieran como usuaria a una persona cuando se solicitó que se eliminara. Además, la carta indicaba que todos los usuarios deben tener una firma mancomunada, es decir, que para hacer trámites deben firmar tanto la presidenta como el contador.

“¿Cómo está custodiado el dinero si la alerta de fraude se activa después de debitados ¢60 millones? Nos parece ilógico. Vamos a valorar dejar de utilizar las cuentas del Banco Nacional”, reclamó Méndez.

Finalmente, también serán investigadas las 33 personas físicas a las que, presuntamente, se les adjudicó el dinero tras el fraude.

La Nación contactó con Gioconda Montero, directora del Colegio Superior de Señoritas, quien aseguró que sería su jefe, el supervisor regional de San José, el que hablaría con la prensa sobre este caso, no obstante, esto no ocurrió y Montero no contestó las llamadas posteriores.

Además, se solicitó al Banco Nacional una declaración al respecto, no obstante, respondieron que “por respeto al secreto bancario”, y “ante la posibilidad que los hechos se encuentren en investigación por parte de las autoridades judiciales”, no se referirían al tema específico.

Otro caso grave Copiado!

El pasado 16 de marzo de 2022, La Nación reportó un caso similar, cuando la escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masís fue víctima de una estafa por ¢68 millones en 17 transacciones realizadas en tan solo 90 minutos.

Según confirmó Alfonso Ruiz Ugalde, abogado ad honorem de dicho centro educativo, la investigación continúa en desarrollo. En esa ocasión, el dinero saqueado tenía como fin financiar la alimentación, transporte, ayudas y mantenimiento del centro educativo.

Cinco meses después, la nueva víctima es el Colegio Superior de Señoritas, que se encuentra entre los centros educativos investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de nombramientos ilegales, pues tal como reseñó una investigación este medio, tres de sus cinco miembros fueron colocados por el Concejo Municipal de San José a pesar de no estar entre la terna propuesta por el colegio para conformar el órgano. Joseline Vanessa Méndez se encuentra entre las funcionarias nombradas fuera de terna.

La Ley Fundamental de Educación y el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas establecen expresamente que las municipalidades deben hacer los nombramientos basados en las ternas enviadas por “los Consejos de Profesores”.

Recomendaciones: Evite ser víctima de estafa Copiado!

– Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales, de cuentas bancarias o información sensible de su empresa.

– En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada. Contacte de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones.

– Si le solicitan descargar algún programa en su computadora no lo haga, o bien, apague de inmediato su equipo.

– Si fue víctima de fraude, realice la denuncia ante el OIJ.