“Dicha orden, además, se mantuvo vigente durante un plazo mayor a un mes, siendo que a la fecha de interposición de este recurso de habeas corpus, la misma no se había dejado sin efecto, es decir, el error del Juzgado Contravencional no había sido subsanado, poniendo en riesgo la libertad del tutelado. Aún cuando este no se mantuvo en apremio corporal, lo cierto es que la vigencia de la orden de apremio amenazó su libertad personal”, explicó la Sala Constitucional en su resolución.