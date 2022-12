Empresa pagaba más de ¢1 millón a oficial de tránsito por pasar camiones sin pesarlos

Un oficial de tránsito de apellido Martínez, quien laboraba para la estación de pesaje de Ochomogo, Cartago, fue detenido como sospechoso de recibir una mensualidad de más de ¢1 millón de parte de una empresa, que le pagaba para que dejara pasar sus camiones de carga por la romana, sin pesarlos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al hombre, de 39 años, se le acusa del presunto delito de peculado (utilizar bienes del Estado en provecho propio).

“Tras su aprehensión fue presentado a la Fiscalía de Probidad de Cartago para que determine su situación jurídica”, indicó el OIJ.

Laura Ulloa Albertazzi, viceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) precisó que esa institución continuará en cooperación con el OIJ para realizar acciones en contra de cualquier conducta indebida o acto de corrupción que afecte a la ciudadanía o a la Policía de Tránsito.

“Queremos una Policía de Tránsito transparente, eficiente y digna para el país”, agregó.

Caso similar Copiado!

En junio, tres tráficos de 36, 43 y 27 años, fueron detenidos en barrio México, en San José, mientras trabajaban, por presuntamente pedir una dádiva a dos conductores.

Según la investigación judicial, una de las afectadas alertó mediante la línea confidencial que uno de los oficiales presuntamente le habría solicitado dinero para no realizarle una boleta de infracción y no quitarle el vehículo en el que se transportaba, ya que la ofendida no portaba licencia.

El mismo día se recibió una segunda denuncia de otro chofer, que indicaba que uno de los uniformados también le habría solicitado dinero a cambio de no aplicarle una multa de tránsito.

En ese momento trascendió que a los policías se les investigaba por los delitos incumplimiento de deberes y concusión (cuando un funcionario público abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a darle un bien).