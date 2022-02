Empleado de local comercial habría copiado tarjeta de una adulta mayor para hacer compras por ¢2,5 millones

Un sospechoso de fraude informático en perjuicio de una mujer de 67 años fue detenido este jueves en su lugar de trabajo en Escazú. El sujeto habría copiado los datos de la tarjeta de la ofendida, con los cuales se realizaron alrededor de 135 compras en línea, con un costo aproximado de ¢2,5 millones.

La captura del sospechoso, un hombre de 26 años, fue realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la Subdelegación Regional de Siquirres, luego de varias diligencias policiales.

Según los informes preliminares, los hechos con los que se le vincula ocurrieron durante el mes de octubre del año pasado. Se presume que el sospechoso, quien trabajaba en un local ubicado en un centro comercial, en Escazú, copio los datos de la tarjeta cuando la ofendida se la entregó para realizar el pago. Con la información en sus manos, el sujeto realizó alrededor de 135 compras en Internet.

Luego de que se interpuso la denuncia, los agentes del OIJ iniciaron con el proceso de investigación que les permitió dar con el presunto responsable, quien fue detenido en su lugar de trabajo durante la tarde de este jueves. El sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público en lo que se determina su situación jurídica.

Una de las mejores estrategias para prevenir fraudes por tarjeta de credito o debito consiste en exigir que se traiga el datáfono al cliente, en vez de entregar la tarjeta para realizar el pago. Es importante recordar que las tarjetas de crédito suelen ser más seguras que las de débito, ya que en caso de fraude, es el capital de la entidad financiera, y no el propio, el que se encuentra comprometido, por lo que puede llegar a ser más fácil hacer el reclamo. También se recomienda no realizar transacciones a través de redes públicas y no compartir los datos de la tarjeta por correo electrónico u otros medios similares.

