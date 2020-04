“Lógicamente hay violencia que sucede en los núcleos de familia por problemas de todo tipo, pero esto no tiene justificación y no se puede tolerar. Si dentro de nuestra tarea, a la hora de investigar, determinamos que hay problemas sociales que no están siendo resueltos por instituciones públicas que tienen la tarea de atender esas situaciones en el país, lo vamos a evidenciar para ayudar. No es solo atender el caso y llevarlo a juicio o resolverlo de la manera que corresponda, sino para hacer un llamado a la institución que le corresponde resolver ese problema social para que lo resuelva, porque el país necesita instituciones eficientes que hagan su trabajo y si nosotros tenemos que evidenciar que no lo están haciendo, lo vamos a hacer y vamos a intervenir”.