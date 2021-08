Corte exige 38 votos de diputados para proyecto que crea sistema nacional de inversión pública

Un total de 20 magistrados votaron porque el proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Solo uno estimó que el plan no perjudica a ese poder de la República. Foto archivo LN.

La Corte Plena determinó este lunes que un proyecto en trámite en la Asamblea Legislativa, que pretende crear un sistema nacional de inversión pública, requerirá del voto de 38 diputados para que pueda convertirse en ley de la República.

La decisión la tomaron los magistrados al emitir criterio ante una consulta del Congreso sobre el proyecto de ley número 22.470, que se denomina Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Por mayoría de 20 votos se estimó que la iniciativa influye en la administración y funcionamiento del Poder Judicial. Solo hubo un voto que consideró que el plan no afecta al Poder Judicial. En total votaron 21 de los 22 magistrados de la Corte Plena.

Para esta votación se inhibieron de conocer el asunto cinco magistrados titulares de la Sala Constitucional, pues argumentaron que posiblemente en una fecha próxima tendrán que determinar si este proyecto es contrario a la Constitución Política, razón por lo cual se integraron a la Corte cinco magistrados constitucionalistas suplentes.

El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es impulsado por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo garantizar un adecuado control en el uso de los recursos públicos.

El plan consta de 19 artículos y sugiere que todos los presupuestos destinados a inversión, antes de ingresar a la fase de inversión, puedan contar con una evaluación técnica económica por el SNIP.

En el artículo 2 del mencionado plan se dice que “el SNIP tiene por objetivo ordenar y unificar el proceso de la inversión pública de las instituciones públicas y entidades comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, como un interés nacional de la República, para poder concretar los proyectos de inversión de mayor impacto en el bienestar de la población, desde el punto de vista del desarrollo económico, social y ambiental”.

Entre las entidades que deberán someterse a estos lineamientos están “el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.

“La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado, excepto aquellas que operen en competencia, y municipalidades”.

Crítica a la descoordinación

Luego de conocerse el resultado de la votación, el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, quien además forma parte de la Sala IV pero no se inhibió de participar en la sesión, dijo: “La impresión que tengo es que se ha hecho como una costumbre de tener planes legislativos que ni se coordinan con el Poder Judicial, ni se hacen estudios previos, pero que tienen una incidencia determinante (...) el otro tema tiene que ver con la independencia.

“Yo debo señalar que en estos tres años que ya llevo cumplidos (como presidente) nunca he visto una orientación parlamentaria o del Poder Ejecutivo (...) hacia una política de incidencia, sin coordinación, con el Poder Judicial y este proyecto va en la misma línea de la Ley de Empleo Público.

Es una orientación que podría haber tenido un mejor destino, porque nadie piensa que todo lo que se proponga está mal, pero sí que haya una ausencia de indagación y de coordinación previa (...). Yo no lo aplaudo, yo lo reprocho, porque a mí me parece que todo esto es una tendencia (...) que me parece muy preocupante”.

Igualmente, Patricia Solano, vicepresidenta de la Corte, dijo que le parecía inadecuado que deban coordinar con el Ministerio de Planificación (Mideplan) para pedir permiso, “si hacemos una contratación y de la forma en la que la hacemos”.

Mientras que Rocío Rojas, de la Sala Primera agregó: “A mí me parece que el proyecto tiene grandes bondades para el adecuado uso de los recursos públicos. Aquí muchas veces se han aprobado proyectos que están fuera de la lista de prioridades previamente definidas (...) me parece muy oportuno, muy sabio, un buen uso de los recursos públicos. A mí parece que es un paso muy importante para el bien de las finanzas públicas”.