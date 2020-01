El abogado penalista Federico Campos Calderón dijo que en la práctica diaria no ha percibido esa disminución en los tiempos, "mas bien la tendencia es hacia lo contrario. No tengo la menor idea de adónde exactamente estarán aplicando e incidiendo esas supuestas medidas; pero, al menos, en los casos que yo atiendo no es así y en varios la duración ha sido excesiva y desproporcionada, todo atribuible a la lentitud burocrática del sistema judicial”.