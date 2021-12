Confirman condena de 15 años para empresario y exdirigente deportivo por fraude tributario

El empresario y exdirigente deportivo Manuel Roberto Verdesia Solano deberá descontar 15 años de prisión y, en conjunto con la empresa Formularios Standard, tendrá que pagar al Estado ¢157,8 millones, luego de que la Sala Tercera de la Corte declarara en firme una condena por el delito de fraude tributario, que había sido dictada por el Tribunal de Juicio de San José desde el 19 de febrero del 2018.

Los hechos que desencadenaron este proceso judicial se dieron durante los años 2002, 2003 y 2004, cuando según demostraron las autoridades, se ocultó información a través de maniobras fraudulentas sobre ingresos que eran gravables. Por los hechos se señaló a Verdesia autor responsable de tres delitos de inducción al error a la administración tributaria, los cuales fueron cometidos en concurso material. Por cada delito le dictaron cinco años de prisión.

Inicialmente, el implicado y el abogado Francisco Campos Aguilar, impugnaron la sentencia ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, que el 18 de febrero del 2019 declaró sin lugar las objeciones a la sentencia. El caso fue llevado por Verdesia y Aguilar a la Sala Tercera, que el pasado 5 de noviembre declaró la firmeza de la condena al rechazar los alegatos presentados.

“Sí, ya me notificaron el por tanto del voto de la Sala Tercera y está firme la sentencia. Todavía no está redactada la sentencia integral. Hay dos magistrados que salvaron el voto Álvaro Burgos Mata y Jesús Ramírez Quirós, pero todavía no se saben sus razonamientos. Antes de esto le recomendé a don Manuel Roberto que se pusiera a la orden del tribunal para lo que ellos dispongan”, manifestó el abogado Francisco Campos, al ser consultado por La Nación.

Roberto Verdesia de 68 años, era una persona que estuvo ampliamente involucrado con el deporte y desde febrero del 2007 asumió el cargo de presidente de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), puesto que dejó en febrero del 2015. Esa designación lo llevó a ocupar de manera interina la presidencia del Comité Olímpico Nacional (CON) entre junio y setiembre del 2008, periodo en el que se dieron disputas entre las organizaciones deportivas, el Estado, el Consejo de Deportes y el CON.

Este empresario también fue dirigente del equipo de baloncesto Coyotes de Santa Ana, que participaba en la primera división.

Aparece como socio en la empresa Formularios Standard desde el año 1973 y ahora ocupa el cargo de tesorero de esa firma. Para el momento en que ocurrieron los hechos acusados por el Ministerio Público era el representante legal y gerente general de la compañía.

Verdesia tuvo un episodio controvertido en agosto del 2009 cuando las empresas Formularios Standard y Special Ticket fueron contratadas por la Federación Costarricense de Fútbol para la fabricación y distribución de las entradas para un partido eliminatorio contra México, con miras al mundial de Sudáfrica, y se detectó la falsificación de 1,500 entradas. El asunto fue denunciado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pero nunca trascendió el resultado de la pesquisa.

[ Prevén unas 1.500 entradas falsas ]

Roberto Verdesia ocupó de manera interina la presidencia del Comité Olímpico Nacional (CON) entre junio y setiembre del 2008. Foto archivo LN

Historia del proceso

El proceso penal por fraude tributario contra Verdesia se tramitó en el expediente 06-000019-0618-PE y comenzó por una denuncia presentada por el Ministerio de Hacienda durante el año 2006 al Ministerio Público. La queja recogía un informe fiscalizador que hizo la Administración Tributaria a la empresa Formularios Standard, que en aquel momento estaba ubicada en la lista de “grandes contribuyentes”.

En la documentación se señaló que en tres períodos fiscales consecutivos, del año 2002 al 2004, la empresa presentó un faltante de ingresos de las rentas que disminuyeron la base imponible de esos años y consecuentemente disminuyó el pago del impuesto sobre la renta que debían pagar al fisco.

Durante el juicio que concluyó en febrero del 2018, según la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de San José: “Se constató, que la empresa Formularios Standard creó una estructura con la única finalidad de disminuir sus rentas brutas. El plan consistió en crear un contrato con su homónima de Nicaragua, a quien se le iba a vender productos, con precios con descuentos de hasta un 35% y es justamente ahí, donde la empresa en Costa Rica, recibe los pagos de la empresa de Nicaragua en su totalidad.

“Mientras que en sus declaraciones de renta reporta que esos pagos se realizaron con descuento, con lo que logran disminuir la base imponible y así evitar en parte el pago del impuesto de la renta. Luego reciben los dineros y estos los remitían a una cuenta en los Estados Unidos”.

En este caso, Verdesia y la empresa de manera solidaria deberán resarcir al Estado ¢157,8 millones por el concepto de daño material, donde se estarían sumando ¢43,2 millones por impuesto de renta dejado de percibir en el período fiscal 2002; ¢54,3 millones por el periodo fiscal 2003 y ¢60,3 millones por el mismo concepto, durante el periodo fiscal 2004. Además, tendrán que pagar las costas personales que se fijaron en ¢20 millones, más los intereses.