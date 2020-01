"Entramos como en una relación bonita de amistad y ella me contaba cosas. Un día me contó que estaba embarazada, que estaba empezándolo, porque ni se le veía la pancita. Otro día me contó que no tenía dónde vivir y ahí se me ocurrió alquilarle un cuartito desocupado en ¢70.000”, rememoró la casera.