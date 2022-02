Cantante Rogelio Cisneros afronta acusación por presuntos abusos deshonestos

El cantante costarricense Rogelio Cisneros Castro, de 66 años, figura como sospechoso de cometer presuntos delitos de abusos deshonestos (abusos sexuales) que habrían ocurrido entre 1990 y 1995. La existencia del expediente la confirmó la Unidad de Género de la Fiscalía de Desamparados, que detalló que dentro de la causa 21–001339–0276–PE se investigó y acusó al vocalista por los hechos.

Aunque el requerimiento conclusivo de acusación se encuentra finalizado desde noviembre del 2021, el Ministerio Público indicó que todavía no se ha enviado al Juzgado Penal desamparadeño el expediente con la solicitud de apertura a juicio, esto debido a que “la parte ofendida se constituyó en querellante y actora civil”, ante lo cual se “tuvo que esperar a que se completaran algunas diligencias, para continuar con el trámite correspondiente, de acuerdo con lo que establece la legislación”.

Sobre la situación, el intérprete de ¿Qué vas a hacer esta noche? dijo vía telefónica a La Nación que por ahora no ahondará en detalles por recomendación de su abogado, pero adelantó que han detectado varios elementos que utilizarán como parte de su defensa en el momento oportuno. “El caso está en manos de un muy buen abogado, por ahorita no tenemos la autorización de él para dar detalles, pero sí hemos descubierto un montón de mentiras”, mencionó Cisneros.

Debido a este investigación, en la actualidad el solista cumple con medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal de Desamparados desde el pasado 21 de octubre. Estas tienen vigencia hasta el próximo 21 de abril. Según la Fiscalía, en este periodo de seis meses el cantante debe “mantener un domicilio fijo, presentarse a firmar una vez al mes, no agredir, perturbar, amenazar o insultar a la víctima y no acercarse a 100 metros de la persona ofendida”.

El mismo ente acusador del Estado destacó que como parte de este investigación no se ha solicitado ningún allanamiento, “ya que no ha surgido necesidad”. No obstante, mencionaron que “el despacho conoció que el abogado querellante hizo petición para que se le otorgara una diligencia de esta naturaleza, pero el requerimiento fue rechazado por parte del Juzgado Penal”.