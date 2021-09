Asaltantes roban celulares y joyas a regidores reunidos en iglesia de Puntarenas

Regidores solicitarán no solo más presencia policial al Ministerio de Seguridad, sino una intervención real y urgente de Puntarenas. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Tres regidores participaban en una reunión con vecinos del barrio El Progreso, en El Roble de Puntarenas, la asociación de desarrollo y representantes de la iglesia Católica para abordar una problemática que hay en dicha comunidad, cuando fueron encañonados y asaltados por dos jóvenes que ingresaron al templo. Producto de la agresión perdieron celulares y joyas.

Miguel Ángel Monge, uno de los tres regidores, comentó que en la reunión participaron cerca de 20 personas y todas ellas estaban al momento en el que ocurrió el asalto. Según relató, ya todos se estaban despidiendo de forma cordial a eso de las 3:45 p. m., cuando llegaron dos jóvenes en bicicleta, con la mascarilla puesta y un gorro que les tapaba su rostro. Se bajaron con arma en mano y, de forma “muy violenta”, los encañonaron.

“Tenían dos armas, una calibre 38, con cañón largo, y la otra arma no la pude determinar bien. Se fueron directo a donde un compañero regidor (Rafael Soto), y le quitaron la esclava y cadena que, luego, él me dijo que están valoradas en ¢1.500.000. Gritaban que todos al piso, fueron momentos muy duros. A mí se me acercaron y me robaron el teléfono. Todo se dio en unos cinco minutos, más o menos, pero fueron los cinco minutos más largos y tensos en mi vida”, describió Monge.

Cometida la fechoría, los sujetos se retiraron en las mismas bicicletas en las que llegaron y, según el regidor, tomaron rumbo hacia un sitio conocido como Las Parcelas, el cual, agregó, “es la guarida de los delincuentes porque son precarios”. En paralelo, añadió Monge, las víctimas salieron de la iglesia y, como algunas de ellas clamaban por auxilio, el resto de lugareños salió de sus casas para ver qué había ocurrido y, de paso, alertar a la Fuerza Pública.

Sin embargo, la llegada de la Policía fue una espera “tortuosa”, ya que llegaron cuarenta minutos después del ataque, lo cual, a su criterio, facilitó la impunidad. “Llegaron los oficiales, tomaron el parte, yo di mi nombre completo y dije lo que me habían sustraído, pero sinceramente yo no acudí a denunciar porque ya uno sabe cómo es la parte del Poder Judicial. Ellos, por un celular robado no mueven ni un lapicero. No le dan seguimiento”, reprochó el regidor.

Pero, más allá de un asunto penal, Monge dijo que aprovechará este “grotesco episodio” para pedir ayuda a Michael Soto, ministro de Seguridad Pública. Adelantó que, el próximo lunes, presentará una moción en la Municipalidad para clamar no solo por más presencia policial, sino para solicitar que se investigue la razón de este repunte en la violencia.

[ Pobreza, desempleo y auge en venta de drogas disparan homicidios en Puntarenas ]

“Nosotros entendemos que el desempleo es un factor primordial en este crecimiento de la violencia, pero también lo es el aumento en la venta de droga. (...) La situación está seria y requiere que se haga un trabajo más profundo para lograr entender cuál es la raíz de todos los males y poder atacarla ya”, señaló Monge.