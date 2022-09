Video: Agresión de presentador de TV Pablo Cartín quedó grabada

Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia en un barrio de San José evidencian la agresión que sufrió una joven de 29 años por parte del presentador de televisión Pablo Cartín. En las mismas, fechadas el pasado 27 de agosto, a las 3:54 a. m., se puede ver como el periodista arrastra a una mujer, quien intenta sujetarse con sus dos manos del retrovisor del vehículo.

La muchacha no puede sostenerse mucho tiempo, cae al pavimento, se golpea muy fuerte la cabeza contra el suelo y las llantas del automotor estuvieron cerca de provocarle lesiones aún más graves. La intervención de tres hombres, quienes estaban en la escena, permitió que el presentador permaneciera en el lugar. Los vecinos lograron que al sitio se apersonaran funcionarios de Fuerza Pública, Tránsito y Cruz Roja, quienes documentaron lo sucedido.

La Nación tiene una copia de dichas imágenes, que fueron confirmadas por la afectada, quien se limitó a indicar que corresponden a la agresión que ella sufrió hace tres semanas y que el conductor es su expareja, Pablo Cartín Morales, de 27 años.

Fuentes consultadas para esta publicación indican que la joven estaba de pie, muy cerca del vehículo, cuando el conductor arrancó “chillando llantas”, por lo que ella se sujetó para no caerse, pero el hombre, en lugar de detenerse, continuó la marcha por unos 20 metros, hasta que, al pasar por un reductor de velocidad, la joven cayó y los testigos intervinieron.

Dos de ellos lograron que Cartín bajara del vehículo, mientras que el tercero se devolvió para tratar de atender a la muchacha, quien perdió la conciencia por unos minutos producto de la fuerte contusión. La ambulancia la trasladó primero a la Clínica Marcial Fallas y luego al Hospital San Juan de Dios, donde tuvo que someterse a un tac para descartar lesiones mayores.

Video muestra agresión de Pablo Cartín a joven Periodista Pablo Cartín asevera que no conoce las imágenes y no puede referirse a las mismas

Ante consultas de este medio en el Poder Judicial, el Juzgado Contravencional de Aserrí confirmó que en esa instancia se tramita el proceso de Violencia Doméstica N°22-000457-1700-VD. “Por el tipo de proceso que se trata no es posible brindar detalles del contenido del expediente”, agrega la información oficial.

Cambio de versión en pocas horas Copiado!

El pasado martes 20 de setiembre, en horas de la tarde, Teletica Canal 7 confirmó que Pablo Cartín Morales había sido despedido del espacio Calle 7, que se trasmite de lunes a viernes antes de la edición de noticias del mediodía.

Consultado sobre las razones de su salida, el periodista dijo que tenía apenas 30 minutos de informado sobre la decisión. Comentó que no le brindaron mayores detalles al momento de su despido y que su paso por la oficina de Recursos Humanos fue muy breve.

Con voz serena, declaró: “Entiendo que en los medios a veces se toman decisiones muy extrañas. No entendí muy bien esta decisión”.

Sin embargo, horas después empezó a circular en medios la versión de que Cartín había sido cesado porque estuvo involucrado en un caso de agresión a quien entonces era su pareja. Además, en redes se compartió un video que no correspondía con los hechos acaecidos.

En horas de la noche, el periodista emitió un comunicado en el que alegó que “el supuesto video que ha sido publicado en diversos medios y páginas de chismes en el que se sugiere que soy yo, es falso”.

El reportero no dice de qué se trata el supuesto video, pero llama a sus miles de seguidores en redes sociales a que “eviten caer en estos actos desinformativos. Este tipo de publicaciones falsas y tendenciosas no hacen más que fomentar la manipulación de hechos reales”.Cartín, quien era presentador de Calle 7 desde julio pasado, agrega que “lamentablemente sucedió una situación dolorosa e incómoda hace unas semanas, pero este video no corresponde a los hechos”.

Este jueves, ante nuevas consultas de La Nación, aseveró que no conoce el video por el cual se le consultó y que, por recomendación legal, no puede referirse a los hechos.