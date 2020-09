Ruiz, en un nota que envió al Consejo Superior del Poder Judicial, la cual conocieron en la sesión del 9 de julio anterior, pidió se le aclarara su situación laboral, pues manifestó: “Desde el día lunes 15 de junio del presente año mediante orden judicial me fueron levantadas las medidas cautelares impuestas desde el 16 de enero del 2020 (...) he consultado a varias dependencias si debía presentarme a trabajar el martes 16, sin embargo, a la fecha no he tenido respuesta (...) solicito se me informe al respecto, con el fin cumplir con mis obligaciones laborales y evitar cualquier tipo de responsabilidad a nivel laboral”.