“Me metí en el cuarto, abrí el ropero y él se quedó parado en la puerta, saqué los dos billetes de ¢10.000 y me quedé esperando los ¢20.000. Cuando lo vi fue que salió en carrera, entonces yo salí afuera y ya iba lejos, me había quitado más plata y no me había dado cuenta de eso porque mi esposo tenía la billetera con el aguinaldo y la pensión que le habían dado, yo tenía ¢100.000 en una carterita y no me di cuenta muchacha, se la llevó, hasta el rato fue que me di cuenta que me hacía falta la plata, no sé en qué momento se arrimó y me abrió el ropero”, aseguró la afectada.