Administrador judicial suspendido dos meses por omitir que cuñado era parte de contratación directa

Un funcionario judicial fue suspendido del cargo dos meses sin goce de salario por omitir en una contratación directa, en la cual le correspondió evaluar las ofertas y emitir criterio, que un cuñado (esposo de una hermana) era uno de los participantes. Se trata del administrador regional de los Tribunales en Santa Cruz, en Guanacaste, cuya falta la cometió en una contratación directa para el suministro de alimentos a las personas detenidas en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La medida disciplinaria la declaró en firme el pasado 26 de agosto el Consejo Superior del Poder Judicial, al considerar que la conducta del servidor judicial riñe con los principios y valores de la institución al cometer incorrecciones en el ejercicio del cargo que afectan la imagen del Poder Judicial. Calificaron la falta cometida como grave y la sanción impuesta está conforme con los principios de razonabilidad, proporcionalidad e idoneidad.

“Se trata de un funcionario en el cual la institución depositó su confianza al nombrarlo como Administrador Regional 1 de la Administración Regional de Santa Cruz. Actuó de una forma totalmente negligente en el ejercicio de su cargo con la omisión, siendo una falta muy grande al deber de cuidado, pues está obligado a actuar con la transparencia y diligencia en todos los deberes de su cargo.

“Así también, no se opta por una sanción más fuerte en virtud que el proceso de adjudicación pudo detenerse a tiempo, y es que de no haber sido así, el daño provocado pudo haber sido mayor, así también se toma en cuenta que el encausado no cuenta con sanciones anteriores, por lo que se impone dicha sanción”, señala la resolución de la Inspección Judicial incorporada en el expediente 19-003808-0031-DI, que fue ratificada por el Consejo Superior.

[ Poder Judicial suspende a juez Francis Porras por manifestaciones contra matrimonio gay ]

Antecedentes

El hecho que generó este caso se dio durante el 2019, cuando el Poder Judicial hizo pública la contratación directa N° 2019 CD-000169-PROVCD, cuya finalidad era encontrar el mejor oferente para que diera el servicio de alimentación a los privados de libertad que debían permanecer en el OIJ de Santa Cruz. De acuerdo con la investigación, el pliego con las condiciones del concurso se hizo público el 1.° de julio del 2019 y siete días después un cuñado del funcionario judicial presentó ante la administración regional una oferta para brindar el servicio.

Al funcionario sancionado, en su condición de administrador de la contratación directa, le correspondió la evaluación y emitir criterio en cuatro ocasiones, 9 de julio de 2019, 14 de agosto de 2019, 5 y 12 de setiembre de 2019, sobre las tres ofertas que se presentaron para que el Departamento de Proveeduría hiciera la respectiva adjudicación y en ninguna de ellas hizo mención a que un cuñado era uno de los oferentes.

La situación la conoció el Poder Judicial cuando una de las participantes presentó un reclamo por escrito al manifestar que se encontraba en una situación de desventaja por el parentesco entre el administrador y otro de los oferentes.

“Resulta claro que violentó su deber de actuar con transparencia en los procesos en los cuales debía emitir criterio técnico y posteriormente continuaría como administrador del contrato, pese a la amplia trayectoria en la Institución, faltando a los más altos principios éticos y morales, así como a los principios institucionales, dado que no se apartó de conocer la contratación ni informó la relación de parentesco, teniendo conocimiento de la participación de señor esposo de su hermana”, añade la resolución judicial.

[ Fiscal deja prescribir 43 expedientes penales en cuatro años y medio ]