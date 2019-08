“Interrumpo aquí la historia para explicar que es la tercera vez que me intentan estafar telefónicamente. Siempre es del BCR, siempre son dos transacciones y siempre es la señora xxxx. La única diferencia es que las llamadas anteriores provenían de un número privado. La primera vez me asusté y estuve a punto de caer. La segunda vez me enojé y los mandé para el carajo. Pero, no sé porqué, esta vez decidí tomármelo con buen humor”.