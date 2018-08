“En estos estamos inmiscuidos también con la Unafut, creemos que nos asiste la razón y vamos a luchar hasta el final. No llamaría a esta persona aficionado, porque alguien que trata de sacar ventaja de la institución no puede llamarse así. Nosotros vimos lo ocurrido, está ahí y aunque no puedo adelantar criterios, estamos confiados en que la ley fallará a favor nuestro. Esperamos los resultados del juicio”.