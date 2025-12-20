Sucesos

Joven repartidora en motocicleta fallece tras chocar contra automóvil en Guácimo

La joven, de aproximadamente 25 años, era repartidora de comidas en una plataforma digital

Por Reiner Montero
En la fotografía se ve la moto, al lado izquierdo y el automóvil al lado derecho.
El accidente ocurrió en la comunidad de San Luis de Guácimo de Limón, propiamente en el cruce a la comunidad (Reiner Montero/Reiner Montero)







Accidentes de tránsitoMotociclistasRuta 32

