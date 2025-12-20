Joven repartidora en motocicleta fallece tras chocar contra automóvil en Guácimo

El accidente ocurrió en la comunidad de San Luis de Guácimo de Limón, propiamente en el cruce a la comunidad

Una mujer de unos 25 años falleció la mañana de este sábado en Guácimo, Limón, cuando la motocicleta en la que viajaba impactó contra un automóvil que viajaba en el sentido contrario.

La joven era repartidora de comidas en una plataforma digital, se desconocen las razones por las cuales habría perdido el control de su vehículo.

Tras el fuerte impacto la motocicleta quedó partida en dos. Cuando los cruzrojistas llegaron al lugar la muchacha ya había muerto.

Los socorristas atendieron también a la conductora del vehículo. Ella no requirió ser trasladada a un centro médico.

El paso entre la comunidad de Guácimo y Río Jiménez se encuentra cerrado mientras oficiales del tránsito realizan las pesquisas. Esto provocó presas de hasta 200 metros, por lo que muchos conductores buscaron vías alternas.