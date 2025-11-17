Joven muere en violento asalto mientras iba en bicicleta por Santa Rosa de Limón

Joven de 23 años muere en un aparente asalto mientras iba en bicicleta en Santa Rosa de Limón. OIJ investiga ataque y posible ruta de escape de los sospechosos hacia sector de Atlántida (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un joven de unos 23 años murió la tarde del domingo en un aparente asalto ocurrido en Santa Rosa de Limón, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró a las 3:45 p. m., a unos 300 metros al este de la escuela, cerca de la línea del tren.

Según la información preliminar, la víctima viajaba en bicicleta por una zona poco transitada cuando dos hombres lo interceptaron y lo amenazaron.

Aparentemente, los agresores lo tiraron a una cuneta y uno de ellos le golpeó la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte inmediata. El otro sujeto logró huir del lugar.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron al joven sin vida, dentro de una zanja.

Las unidades policiales presentes señalaron que la posible ruta de escape conduce hacia un área conocida como Atlántida, un sector rodeado de fincas y caminos angostos accesibles principalmente en motocicleta.

Desde ahí, los sospechosos podrían desplazarse hacia barrios donde operaba una agrupación criminal conocida como la T, que estuvo al mando de Tony Peña Russell, quien descuenta prisión preventiva por sicariato.