Joven muere en choque contra muro

En este momento se desconoce el estado del hombre que conducía el vehículo accidentado.

Una mujer de 24 años de apellido Chinchilla falleció en un choque la noche de este viernes en San Vito de Coto Brus.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer viajaba como acompañante en un vehículo. Cerca de las 11:30 p. m. el conductor perdió el control del automóvil y se salió de la carretera y colisionó contra un muro.

Chinchilla fue trasladada con múltiples heridas al Hospital de San Vito, donde murió horas después.

Los agentes judiciales llegaron al centro médico para levantar el cuerpo y llevarlo a la morgue para hacer su autopsia.

De momento se desconoce el estado de salud del conductor involucrado en el accidente.