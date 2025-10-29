Sucesos

Joven motociclista muere tras chocar contra tráiler en la ruta 32

Víctima de accidente en Guácimo, al parecer regresaba de su trabajo

Por Sebastián Sánchez y Reyner Montero
Motociclista de 23 años muere tras chocar contra tráiler en la ruta 32, en Guácimo.
Dada la fuerza del impacto, el motociclista murió de inmediato. (Reiner Montero/La Nación)







GuácimoaccidenteCruz Roja
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

