Joven motociclista muere tras chocar contra tráiler en la ruta 32

Dada la fuerza del impacto, el motociclista murió de inmediato.

Un joven de apellido Vega, de 22 años, falleció la noche de este martes al colisionar la motocicleta que conducía contra la parte trasera de un tráiler que transportaba bobinas de acero.

El accidente ocurrió sobre la ruta 32, a la altura de la entrada principal a Guácimo de Limón.

El accidente se registró minutos antes de las 8 p. m., a unos 200 metros al este del acceso principal al centro del cantón.

Según información preliminar, el tráiler circulaba en sentido Limón–San José, cuando por razones que se investigan, la motocicleta impactó violentamente la estructura trasera del vehículo pesado.

Pese a que la sede de la Cruz Roja de Guácimo se encuentra cerca del lugar del accidente, los socorristas no pudieron salvarle la vida al muchacho, dada la gravedad del impacto.

El fallecido, en apariencia, regresaba de su trabajo al momento del hecho.

La vía permanecía cerrada, ocasionando gran congestión vial.

La escena quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).