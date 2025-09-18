Sucesos

Joven de 18 años sobrevive a 10 impactos de bala en Pavas

La víctima estaba en su vivienda cuando fue interceptada por gatilleros

Por Natalia Vargas
Un joven de 18 años recibió 10 disparos en Pavas y fue trasladado a un centro médico.







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

