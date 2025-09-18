Joven de 18 años sobrevive a 10 impactos de bala en Pavas

Un joven de 18 años recibió 10 disparos en Pavas y fue trasladado a un centro médico. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de 18 años, de apellidos Umaña, fue impactado en al menos 10 ocasiones, la noche del miércoles, en Pavas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10 p. m. cuando la víctima estaba en su casa. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron a la vivienda y abrieron fuego sin mediar palabra.

Umaña fue alcanzado por proyectiles en sus extremidades y en el cuello. A la llegada de los cuerpos de emergencia permanecía con vida, por lo que fue llevado de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

Pocos minutos después del incidente registrado en Pavas, un joven de 22 años murió y una muchacha de 20 resultó gravemente herida por otro ataque a balazos perpetrado en San Francisco de Dos Ríos, en San José.

Según los primeros reportes de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a las 10:50 p. m. cuando la pareja permanecía en un vehículo estacionado en la calle. En determinado momento, sujetos en una motocicleta llegaron y les dispararon indiscriminadamente.