Sucesos

14 horas duró rescate de menor de edad que cayó en guindo de 80 metros en Sarapiquí

El operativo, que inició la noche del Viernes Santo tras una alerta al 911, requirió la participación de cuerpos de emergencia y vecinos ante las difíciles condiciones del terreno

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Por Juan Fernando Lara Salas
Equipos de rescate localizaron a un menor tras caer a un precipicio de 80 metros en Sarapiquí, donde continúa un operativo de extracción (imagen ilustrativa)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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