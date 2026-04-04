14 horas duró rescate de menor de edad que cayó en guindo de 80 metros en Sarapiquí

Equipos de rescate localizaron a un menor tras caer a un precipicio de 80 metros en Sarapiquí, donde continúa un operativo de extracción (imagen ilustrativa)

Luego de 14 horas de labores de rescate, un adolescente de unos 16 años fue ubicado y extraído en condición crítica este sábado, tras caer a un precipicio de unos 80 metros en Horquetas de Sarapiquí.

La emergencia requirió de un complejo operativo de rescate, en el que participó personal de la Cruz Roja, así como integrantes de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Cavernas y Montañas, y paramédicos, del Cuerpo de Bomberos. También brindaron ayuda veinos de la zona.

Uno de los desafíos más complejos de superar, durante todo el operativo, fue la variable topografía de la zona montañosa.

La emergencia fue reportada a las 7:43 p. m. del Viernes Santo mediante el sistema de emergencias 911, cuando se alertó sobre la desaparición del menor en una zona montañosa donde una familia se encontraba acampando.

Caida en guindo de 80 metros

Durante las labores iniciales, se determinó que el joven sufrió una caída en un precipicio dentro del área. Según Bomberos, el accidente habría ocurrido luego de que un terraplén lo golpeara.

De forma paralela, dos personas que salieron en su búsqueda también fueron reportadas inicialmente como desaparecidas, lo que obligó a ampliar el operativo.

Sin embargo, esas dos personas, quienes son familiares del menor, posteriormente fueron localizadas.

Menor sobrevive caído en guindo de 80 metros

Tras varias horas de intensas labores, cerca de las 4 a. m. se logró ubicar al menor en el fondo del precipicio. El paciente presentaba una fractura en una de sus extremidades inferiores y se encontraba en condición crítica, de acuerdo con el reporte inicial de la Cruz Roja.

Los equipos trabajaron primero en la estabilización física del menor, para proceder a las maniobras de extracción mediante equipo especializado de cuerdas, con el fin de trasladarlo posteriormente a un centro médico.