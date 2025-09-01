Sucesos

Joven asesinado a plena luz del día en Alajuela

El hecho ocurrió a las 2:52 p. m. de este lunes

Por Natalia Vargas

Un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado de un disparo a plena luz del día en barrio Lourdes, en el distrito de San Rafael de Alajuela.








