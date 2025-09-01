Joven asesinado a plena luz del día en Alajuela

Un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado de un disparo a plena luz del día en barrio Lourdes, en el distrito de San Rafael de Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta de la balacera a las 2:52 p. m. de este lunes y, al llegar los socorristas al sitio, el joven no tenía signos vitales.

En apariencia, el hombre, cuya identidad se desconoce, conducía una motocicleta roja con negro cuando recibió el impacto de bala. Posterior al ataque armado, el vehículo se incrustó entre arbustos, al lado de la carretera.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) custodiaron la escena e iniciaron las pesquisas para esclarecer el móvil del crimen.

En lo que va del año, la Policía Judicial registra 583 homicidios. San José lidera la estadística, con 195 asesinatos, 40 más que en la misma fecha del año anterior. A la capital le siguen Limón, Puntarenas y, en cuarto lugar, Alajuela, con 64 crímenes de este tipo.

