Investigadores del OIJ marcharon para pedir que Asamblea remita a Sala Constitucional proyecto vetado por Rodrigo Chaves

Un grupo de agentes judiciales convocados por ANIC marcharon entre el OIJ y la Asamblea, para pedir que se avance con el proyecto de ley que les permitiría jubilarse a los 58 años.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), agremiados en la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), marcharon de forma pacífica este lunes, entre la plaza de la Justicia y la Asamblea Legislativa. El objetivo es presionar para que el Congreso remita a la Sala Constitucional un proyecto que les permitiría jubilarse a los 58 años o con 30 años de servicio.

Según Mauricio Gómez, secretario general de ANIC, la manifestación pretendía convencer a los diputados para que envíen a la Sala Constitucional el proyecto de ley 21.817, que fue vetado por el presidente Rodrigo Chaves. Según Gómez, el veto fue interpuesto en mayo del año pasado y lleva diez meses en “inacción”, pendiente de lo que calificó como un “simple trámite administrativo”.

La remisión a la Sala IV es necesaria para que esta analice el veto bajo tres características: constitucionalidad, conveniencia y oportunidad. Si la Sala determina que el proyecto no es inconstitucional, este regresaría al Parlamento para ser resellado.

Gómez destacó que, a pesar de contar con dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aún necesitan resolver el tema constitucional.

Al referirse a la decisión de marchar sin armas y en hora de almuerzo, el secretario de ANIC indicó que se trata de una “marcha civilista”. “Estamos luchando por nuestros derechos como cualquier otro ciudadano del país”, concluyó.