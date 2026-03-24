Sucesos

Investigadores del OIJ marcharon para pedir que Asamblea remita a Sala Constitucional proyecto vetado por Rodrigo Chaves

Proyecto permitiría a policías jubilarse a los 58 años.

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Por Christian Montero
Un grupo de agentes judiciales convocados por ANIC marcharon entre el OIJ y la Asamblea, para pedir que se avance con el proyecto de ley que les permitiría jubilarse a los 58 años.
Un grupo de agentes judiciales convocados por ANIC marcharon entre el OIJ y la Asamblea, para pedir que se avance con el proyecto de ley que les permitiría jubilarse a los 58 años. (Foto: Christi/Foto: La Nación)







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Marcha OIJ ANIC proyecto de ley
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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