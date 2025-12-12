Interceptan embarcación con más de una tonelada de marihuana y detienen a tres personas

El Ministerio de Seguridad decomisó tonelada y media de marihuana al sur de Puntarenas.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó de que el Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de una aeronave de patrullaje de Estados Unidos, interceptó la madrugada de este jueves una lancha rápida con aparente marihuana a 50 millas náuticas al sur de Cabo Matapalo, en el Pacífico sur de Puntarenas.

Según las autoridades, en el interior de la lancha se ubicaron 52 pacas de lo que se presume serían alrededor de tonelada y media de marihuana, así como seis estañones con combustible.

En la operación, se detuvo a tres personas que trasladaban el cargamento de droga. Los detenidos son un costarricense de apellidos Smith Tucker, de 45 años; un colombiano apellidado Segura Obado, de 29 años, y un nicaragüense de apellido Lackwoodt Gordon, de 32 años.

La embarcación, según el reporte, no posee nombre, matrícula y bandera, es de color gris, equipada con dos motores fuera de borda.

La lancha fue trasladada hasta el Muelle de Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) se encargará de las diligencias judiciales y el conteo de la droga. La intervención fue realizada por el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) del Guardacostas.

Otros decomisos

El pasado 27 de noviembre, el MSP decomisó más de cuatro toneladas de cocaína, a unas 170 millas náuticas de puerto Golfito, unos 314 kilómetros.

El pasado 19 de noviembre un contenedor cargado con 812 paquetes de cocaína, que viajaba con destino a Países Bajos, fue descubierto en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

El cargamento fue detectado por uno de los escáneres en el puerto, que permitió visualizar la estructura completa y localizar inconsistencias dentro de una carga lícita de yuca. Seguridad Pública coordinó con la Policía de Control de Drogas, quienes contabilizaron los paquetes.

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.