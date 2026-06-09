Sucesos

Incendio frente a jardín infantil en La Carpio movilizó cuerpos de emergencia

El siniestro se reportó la tarde de este lunes

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Por Sebastián Sánchez
El incendio en La Carpio fue controlado por los afectados.
El incendio en La Carpio fue controlado por los afectados. (Cruz Roja/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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