Incendio frente a jardín infantil en La Carpio movilizó cuerpos de emergencia

El incendio en La Carpio fue controlado por los afectados.

Los cuerpos de emergencia atendieron la tarde de este lunes un incendio estructural reportado en el sector de La Carpio, en la Uruca, San José.

Inicialmente, se reportaron personas atrapadas, entre ellas menores de edad. Posteriormente, Cruz Roja informó que el fuego fue controlado por los afectados y ninguna persona requirió traslado.

El hecho se reportó a las 5:16 p. m. El siniestro se desarrolló frente al jardín de niños Finca La Caja. De forma preliminar, se reportó que el incendio comprometió varias casas, pero no se han brindado mayores detalles.

Al sitio se desplazaron unidades por parte de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos.