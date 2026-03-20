Incendio consume con varias estructuras en Los Diques de Cartago y deja familias afectadas

Un incendio consumió varias estructuras tipo rancho la noche de este jueves en Los Diques de La Mora, Cartago.

La emergencia se registró alrededor de las 10:00 p. m. cuando el fuego comenzó a propagarse rápidamente entre las viviendas en la zona.

El Cuerpo de Bomberos desplazó al menos nueve unidades con personal permanente y voluntario que trabajó durante cerca de una hora hasta lograr controlar las llamas.

Incendio en Cartago

Según el reporte preliminar, el incendio afectó un área aproximada de 200 metros cuadrados dentro de una extensión total cercana a los 10.000 metros cuadrados.

Vecinos intentaron colaborar para rescatar pertenencias de las familias afectadas; sin embargo, la rápida propagación del fuego y la falta de fluido eléctrico dificultaron las labores.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense atendió a algunos afectados por inhalación de humo y crisis nerviosa.

Según vecinos, en este lugar ya se han registrado incendios en ocasiones anteriores.