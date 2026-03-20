Sucesos

Incendio consume con varias estructuras en Los Diques de Cartago y deja familias afectadas

Vecinos intentaron rescatar pertenencias mientras el fuego se propagaba rápidamente, pero fue imposible

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Por Yucsiany Salazar y Keyna Calderón
Incendio en Muebleria Desamparados
Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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IncendioCartagoBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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