IMN advierte lluvias para este miércoles en varias regiones: estas serán las zonas más afectadas

Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este miércoles por mayor humedad y debilitamiento de los vientos alisios, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 1 de abril el país presentará condiciones más inestables debido a la disminución de la presión atmosférica en la cuenca del Caribe.

Este cambio provocará el debilitamiento de los vientos alisios. Además, el aumento de humedad y la inestabilidad atmosférica favorecerán la presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Durante la madrugada, el Caribe mantendrá nubosidad variable con lluvias débiles y dispersas. En el Pacífico Sur se anticiparán precipitaciones cercanas a la costa.

Para la tarde, el país registrará cielo parcialmente nublado. Se presentarán aguaceros y tormenta eléctrica en el Pacífico Central, Pacífico Sur y el Valle Central. En el Caribe Sur las lluvias serán menos intensas. Las zonas montañosas mantendrán probabilidad de precipitación.

En horas de la noche, la nubosidad persistirá en la mayor parte del territorio nacional.

En el Valle Central, la mañana iniciará con pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias aisladas y tormenta eléctrica. San José tendrá una temperatura entre 17,2 °C y 25,4 °C.

El Pacífico Norte presentará cielo despejado en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad con posibles lluvias aisladas. Liberia registrará temperaturas entre 23,5 °C y 36,3 °C.

En el Pacífico Central, el día iniciará con nubosidad parcial. En la tarde se estiman aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Quepos tendrá una temperatura entre 24,3 °C y 30,5 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones variables desde la madrugada. En la tarde se prevén lluvias aisladas con tormenta eléctrica. Golfito registrará entre 21,7 °C y 31,3 °C.

En el Caribe Norte, la madrugada tendrá lluvias débiles y dispersas. Durante el día predominará nubosidad parcial. Guápiles presentará temperaturas entre 21,5 °C y 28,9 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares con lluvias ligeras en la madrugada. En la tarde se mantendrá parcialmente nublado. Limón tendrá entre 21,8 °C y 29,4 °C.

En la zona norte, se esperan lluvias dispersas en la madrugada. El resto del día presentará nubosidad variable. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre 17 °C y 26,6 °C.

El IMN destaca que el aumento de humedad será el principal factor que activará las precipitaciones, en especial durante la tarde.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:33 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La salida de la luna será a las 5:36 p. m. y su puesta a las 5:06 a. m. La fase lunar será luna llena.