Sucesos

IMN advierte lluvias para este miércoles en varias regiones: estas serán las zonas más afectadas

El pronóstico del IMN señala un aumento de la inestabilidad atmosférica este miércoles, con precipitaciones en distintas regiones del país y posibles tormentas en horas de la tarde

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Por Silvia Ureña Corrales
Imagen del cielo nublado sobre zonas de Costa Rica durante el lunes 7 de abril, con condiciones propicias para lluvias y tormentas eléctricas, según el IMN.
Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este miércoles por mayor humedad y debilitamiento de los vientos alisios, según el IMN. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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