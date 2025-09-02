Sucesos

Hombre recibe 10 años de cárcel tras brutal agresión a su expareja

Según fallo, agresor sujetó a víctima por el cabello al sacarla por ventana de vehículo para golpearla repetidamente en cara y cabeza

Por Juan Fernando Lara Salas
La sentencia por este caso de violencia de género fue dictada por el Tribunal Penal de Turrialba. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)







Violencia de géneroViolencia doméstica PejibayeCondena agresión TurrialbaSentencia por agresión
Juan Fernando Lara Salas

