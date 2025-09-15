Hombre que trabajaba en un potrero hace macabro hallazgo en Santa Cruz

Un hombre que realizaba labores en un potrero en Santa Cruz encontró un cuerpo sin vida, con varios disparos en el pecho. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre que realizaba labores en un potrero, la mañana de este lunes, encontró el cuerpo sin vida de una persona, con múltiples impactos de bala en el pecho.

La víctima fue localizada en Portegolpe, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, a 800 metros del cementerio de la localidad. La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 6:42 a. m. y, al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el hombre había fallecido.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales, para esclarecer el motivo del crimen, así como la identidad de la persona fallecida.

Además de este homicidio, fuentes policiales confirmaron a este medio el asesinato de un hombre en las cercanías de un bar, en el centro de Pavas, ocurrido el pasado 14 de setiembre y que trascendió hasta este lunes.

En apariencia, la víctima habría recibido múltiples impactos de proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció minutos después.

Otra persona fue asesinada en Turrialba durante el domingo, tras una riña con arma blanca. El hombre falleció en el sitio y dos personas más resultaron heridas.

En tan solo dos días, las autoridades han reportado el homicidio de nueve personas en distintas localidades del país, incluso, a escasos metros de un desfile de faroles.

Este último caso se reportó en Concepción de Alajuelita la noche del domingo, cuando un hombre de entre 25 y 30 años fue acribillado a 500 metros de la Escuela de Concepción Abajo, mientras se realizaba el desfile de faroles.

Tras lo ocurrido, el centro educativo tomó medidas de precaución y el desfile se limitó a solo unos 100 metros.