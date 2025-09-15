Sucesos

Hombre que trabajaba en un potrero hace macabro hallazgo en Santa Cruz

En tan solo dos días las autoridades han reportado el asesinato de 9 personas

Por Natalia Vargas
10/03/2024 Guanacaste. El sol incesante y el fuerte calor de la estación seca en estos primeros meses del año se sienten con más intensidad en el Pacífico Norte donde, especialemente el ganado vacuno y los caballos la pasan muy mal pues los pastos de los potreros lejos de mostrarse frescos y verdes aparecen amarillos, quemados por las fuertes temperaturas. Cerca del mediodía los animales buscan la sombra de algún árbol, cuando la encuentran. Foto: Rafael Pacheco Granados
Un hombre que realizaba labores en un potrero en Santa Cruz encontró un cuerpo sin vida, con varios disparos en el pecho. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

