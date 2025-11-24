Hombre muere tras ser atacado por su propio perro en Limón

El joven, de 29 años, paseaba a su perro cuando ocurrió el ataque.

Un hombre de apellido Norman, de 29 años, falleció durante la noche tras ser atacado por su propio perro en Cieneguita, Limón.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven estaba en la vía pública paseando a su mascota cuando, por motivos que aún no están claros, el animal le causó severas heridas en los brazos, el cuello y el tórax.

Vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades al ver que el hombre había sido atacado. Norman fue trasladado de urgencia al Hospital Tony Facio, donde fue declarado sin vida pocos minutos después de ingresar.

Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.