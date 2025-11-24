Sucesos

Hombre muere tras ser atacado por su propio perro en Limón

El joven paseaba al perro cuando este lo atacó

Por Natalia Vargas
Un joven de 29 años falleció tras ser atacado por su propio perro en Limón.
El joven, de 29 años, paseaba a su perro cuando ocurrió el ataque. (Reiner Montero, corresponsal de GN/Cortesía)







